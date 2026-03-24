24. März: Acer Iconia X12 & Krone Digital-Abo

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Der Tagespreis:
Das Acer Iconia X12 Tablet überzeugt mit seinem großen, brillanten Display und eignet sich ideal zum Surfen, Streamen oder Arbeiten unterwegs. Zusätzlich erhalten Sie ein 1-Jahres-Krone-Digital-Abo, damit Sie Nachrichten und Inhalte jederzeit bequem auf Ihrem Tablet genießen können.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost undin unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.