„Österreich hat viel an Qualität dazugewonnen!“

Seit heute weilt Österreichs Fußball-Nationalteam unter der Sonne Spaniens. Die Elf von Teamchef Ralf Rangnick hat mit dem Trainingslager in Marbella die Vorbereitung auf die WM 2026 begonnen. Wir haben uns von Krone-Redakteur Rainer Bortenschlager vor seiner Abreise nach Spanien noch die aktuellsten Infos geholt.