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„Österreich hat viel an Qualität dazugewonnen!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.03.2026 21:05
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Seit heute weilt Österreichs Fußball-Nationalteam unter der Sonne Spaniens. Die Elf von Teamchef Ralf Rangnick hat mit dem Trainingslager in Marbella die Vorbereitung auf die WM 2026 begonnen. Wir haben uns von Krone-Redakteur Rainer Bortenschlager vor seiner Abreise nach Spanien noch die aktuellsten Infos geholt.

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