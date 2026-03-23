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Geheimnis gelüftet

Thiem-Rückkehr ist ein reiner Marketing-Gag!

Tennis
23.03.2026 23:33
Dominic Thiem
Dominic Thiem(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Trainer, Mentor, TV-Experte? Viele Gerüchte, doch nichts von all dem ist eingetreten! Die vor wenigen Tagen von Dominic Thiem prominent via Social Media angekündigte Rückkehr in den Tennis-Zirkus entpuppte sich als reiner Marketing-Gag, der Niederösterreicher macht „nur“ Werbung für die neue ATP Fantasy App …

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Ab Beginn der Sandplatz-Saison beim Masters in Monte Carlo auf dem Markt, kann man in eben dieser Spieler „coachen“, bekommt für die Erfolge von Jannik Sinner, Carlos Alcaraz & Co. Punkte.

„Melde dich an und schaue, ob du gegen mein Team gewinnst!“
Und kann sich so in der virtuellen Welt mit Freunden und Tennis-Fans auf der ganzen Welt messen. „Melde dich an und schaue, ob du gegen mein Team gewinnst“, wirbt Thiem, US-Open-Sieger von 2020. „Zeige, dass du der wahre Tennis-Experte bist.“

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