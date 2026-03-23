Thiem-Rückkehr ist ein reiner Marketing-Gag!

„Melde dich an und schaue, ob du gegen mein Team gewinnst!“

Und kann sich so in der virtuellen Welt mit Freunden und Tennis-Fans auf der ganzen Welt messen. „Melde dich an und schaue, ob du gegen mein Team gewinnst“, wirbt Thiem, US-Open-Sieger von 2020. „Zeige, dass du der wahre Tennis-Experte bist.“