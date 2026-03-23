Thiem-Rückkehr ist ein reiner Marketing-Gag!

Trainer, Mentor, TV-Experte? Viele Gerüchte, doch nichts von all dem ist eingetreten! Die vor wenigen Tagen von Dominic Thiem prominent via Social Media angekündigte Rückkehr in den Tennis-Zirkus entpuppte sich als reiner Marketing-Gag, der Niederösterreicher macht „nur“ Werbung für die neue ATP Fantasy App …
Ab Beginn der Sandplatz-Saison beim Masters in Monte Carlo auf dem Markt, kann man in eben dieser Spieler „coachen“, bekommt für die Erfolge von Jannik Sinner, Carlos Alcaraz & Co. Punkte.
„Melde dich an und schaue, ob du gegen mein Team gewinnst!“
Und kann sich so in der virtuellen Welt mit Freunden und Tennis-Fans auf der ganzen Welt messen. „Melde dich an und schaue, ob du gegen mein Team gewinnst“, wirbt Thiem, US-Open-Sieger von 2020. „Zeige, dass du der wahre Tennis-Experte bist.“
Alle Fans, die eineinhalb Jahre nach seinem Karriereende auf eine tatsächliche Rückkehr des Niederösterreichers in den Tennis-Zirkus gehofft hatten, wurden enttäuscht ...
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.