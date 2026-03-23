KAC droht nach 3:4 gegen Fehervar Viertelfinal-Aus

From trifft und patzt

Ihr Topscorer brachte die Klagenfurter erneut voran. Mathias From zog das Tempo an und traf mit Präzision ins rechte Kreuzeck (29.). Für den Dänen war es sein zweiter Treffer im Playoff, der 29. in dieser Saison insgesamt. Fast postwendend fand Fehervar beinahe die Antwort: KAC-Goalie Sebastian Dahm war schon geschlagen, der Puck klatschte aber an die Latte. Der Ausgleich sollte Minuten später nach einem weiteren schweren Fehler der Rotjacken dennoch fallen. Froms „blinder“ Pass landete direkt bei Trevor Cheek, der im Eins-gegen-Eins gegen Dahm eiskalt blieb (34.).