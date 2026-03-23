Conny Hütter: „… weil das ist einfach nicht fair!“

Sie lässt sich einfach nicht darauf festlegen, ob sie fix ein weiteres Jahr im Ski-Weltcup weiterfährt, oder ob sie nach der zu Ende gehenden Saison aufhört – Conny Hütter hat sich noch nicht entschieden, ob sie ihre Karriere beendet! Und das liegt nicht nur an ihr selbst, sondern auch an ihrem gesamten Betreuerteam, wie die 33-Jährige zugibt ...
Denn wie Hütter in der ServusTV-Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ ausführte, stünden hinter Athleten wie ihr „so viele Personen, die so viel Leidenschaft und auch Liebe in den Sport reinbringen“, sodass sie nicht mit 85 Prozent statt 100 Prozent Überzeugung im Ski-Zirkus mitfahren könne.
„Weil das ist einfach nicht fair denen gegenüber!“ Ja, was man sehe, sei sie, die rund eineinhalb Minuten lang die Piste hinunterfahre, aber wichtig seien auch die Menschen im Hintergrund …
„... dann macht mir das irrsinnig Spaß!“
Generell stünde kein großes Fragezeichen hinter ihrer Entscheidung, weiterzufahren oder aufzuhören – „es sind viele kleine“, so Hütter. „Wenn ich am Start stehe, dann macht mir das irrsinnig Spaß. Es geht wirklich nur darum in dem Moment, alles andere auf der Welt ist einfach komplett egal“, beschrieb sie ihre Begeisterung für den Ski-Rennsport.
„Wenn ich jetzt aufhöre, das würde mir definitiv abgehen!“ Allerdings: Mit dem Alter falle es durchaus schwerer, sich für die Saisonvorbereitung im Sommer „begeistern“ zu können.
Jetzt fahre sie aber einfach einmal die Saison zu Ende, „dann kommt hoffentlich endlich der Frühling, dann möchte ich noch ein bisschen garteln und wenn ich ein wenig Ruhe habe, werde ich meine definitive Entscheidung treffen …
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