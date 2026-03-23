Conny Hütter: „… weil das ist einfach nicht fair!“

Sie lässt sich einfach nicht darauf festlegen, ob sie fix ein weiteres Jahr im Ski-Weltcup weiterfährt, oder ob sie nach der zu Ende gehenden Saison aufhört – Conny Hütter hat sich noch nicht entschieden, ob sie ihre Karriere beendet! Und das liegt nicht nur an ihr selbst, sondern auch an ihrem gesamten Betreuerteam, wie die 33-Jährige zugibt ...