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Oberleitner weiter

Erler im Doppelbewerb von Miami zum Auftakt out!

Tennis
23.03.2026 20:18
Alexander Erler
Alexander Erler(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach Lucas Miedler ist auch Alexander Erler im Doppelbewerb des ATP-1000-Turniers in Miami gleich zum Auftakt unterlegen!

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Mit seinem US-Partner Robert Galloway verlor der Tiroler gegen die als Nummer fünf gesetzten Marcelo Arevalo/Mate Pavic am Montag 1:6, 3:6.

Weiter ist hingegen Neil Oberleitner mit Kevin Krawietz. Das österreichisch-deutsche Duo siegte gegen die Amerikaner Benjamin Kittay/Ryan Seggerman 6:4, 6:4.

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