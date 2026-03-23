Neue Rolle: Ist er Hartbergs Kapitän der Zukunft?

Bühne frei für die nächste Generation! Während stets die alte Garde rund um Tobias Kainz, Lukas Spendlhofer oder Jürgen Heil in Hartberg glänzt, entwickeln sich in der zweiten Reihe der Hartberger die nächsten Leithammel: Einer von ihnen ist Verteidiger Fabian Wilfinger.
Bei Hartberg wird ständig von den drei „Leitwölfen“ gesprochen, den Routiniers: Kapitän Jürgen Heil, Dauerbrenner Tobias Kainz und Abwehrchef Lukas Spendlhofer. Doch im Schatten des fast unersetzbaren Trios im Kader der Oststeirer mausert sich ein Eigengewächs immer mehr zum Leistungsträger: Fabian Wilfinger.
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