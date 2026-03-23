„Wir wissen ganz genau, wo wir herkommen“

Drei Siege in Serie, nur einen Punkt hinter Leader Sturm – Rapid ist plötzlich wieder ein Bundesliga-Titelkanditat. Trainer Johannes Hoff Thorup muss die Fans noch an den neuen Spielstil der Grün-Weißen gewöhnen, die Mentalität des Teams hat der Däne bereits geändert.
„Ich glaube nicht an ein Momentum, dafür sind die Spiele zu eng. Als Trainer nimmt man die Tage, um zu arbeiten“, kommt für Johannes Hoff Thorup die Länderspielpause nicht zum falschen Zeitpunkt. Obwohl Rapid drei Siege in Folge gefeiert hat, Zweiter ist – nur einen Punkt hinter Sturm. Dennoch war das 4:2 gegen den LASK für ihn nur ein „Okay-Sonntag“
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