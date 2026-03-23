Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Rapid wieder im Hoch

„Wir wissen ganz genau, wo wir herkommen“

Bundesliga
23.03.2026 12:33
Im Herbst noch als „Söldner“ bezeichnet, jetzt ist Rapid eine Mannschaft, zeigt Mentalität
Im Herbst noch als „Söldner“ bezeichnet, jetzt ist Rapid eine Mannschaft, zeigt Mentalität(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Drei Siege in Serie, nur einen Punkt hinter Leader Sturm – Rapid ist plötzlich wieder ein Bundesliga-Titelkanditat. Trainer Johannes Hoff Thorup muss die Fans noch an den neuen Spielstil der Grün-Weißen gewöhnen, die Mentalität des Teams hat der Däne bereits geändert. 

0 Kommentare

„Ich glaube nicht an ein Momentum, dafür sind die Spiele zu eng. Als Trainer nimmt man die Tage, um zu arbeiten“, kommt für Johannes Hoff Thorup die Länderspielpause nicht zum falschen Zeitpunkt. Obwohl Rapid drei Siege in Folge gefeiert hat, Zweiter ist – nur einen Punkt hinter Sturm. Dennoch war das 4:2 gegen den LASK für ihn nur ein „Okay-Sonntag“

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
23.03.2026 12:33
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Politik
Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot
114.758 mal gelesen
Carsten Träger war jahrelang Mitglied des Bundestags und seit Mai 2025 Parlamentarischer ...
Gericht
Jacqueline Lugner: „Mein Vater brauchte Hilfe“
103.228 mal gelesen
Witwe Simone Lugner (links mit Anwalt Höllwarth) wurde im Justizpalast ebenso befragt wie ...
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
99.943 mal gelesen
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Kolumnen
Gefährliche Drohung gegenüber den Österreichern
1883 mal kommentiert
Schon Tankfüllung und Lebensmittelpreise belasten, bald soll noch mehr gespart werden.
Ausland
So wollte Ungarn die Geldboten zum Reden bringen
1063 mal kommentiert
Ein Bankmitarbeiter aus dem Konvoi soll eine Injektion verabreicht bekommen haben. Ein ...
Außenpolitik
Trump stellt den Mullahs 48-Stunden-Ultimatum
961 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat den Mullahs im Iran gedroht, Energieanlagen anzugreifen, sollten ...
Mehr Bundesliga
Antiste beleidigt
Rapid-Streit um Elfer, Andreas Weimann klärt auf
Krone Plus Logo
Rapid wieder im Hoch
„Wir wissen ganz genau, wo wir herkommen“
Highlights im Video
GAK ohne Gnade! WSG Tirol wieder im Abstiegskampf
Highlights im Video
Wilder Beginn und viele Tore! Rapid biegt den LASK
Hier zu sehen
Sturm Graz gegen Salzburg – Highlights im Video

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf