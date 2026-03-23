„Wir wissen ganz genau, wo wir herkommen“

„Ich glaube nicht an ein Momentum, dafür sind die Spiele zu eng. Als Trainer nimmt man die Tage, um zu arbeiten“, kommt für Johannes Hoff Thorup die Länderspielpause nicht zum falschen Zeitpunkt. Obwohl Rapid drei Siege in Folge gefeiert hat, Zweiter ist – nur einen Punkt hinter Sturm. Dennoch war das 4:2 gegen den LASK für ihn nur ein „Okay-Sonntag“