Mitten im Titelkampf: Silberberger hat ausgedient

Sportdirektor Ralf Muhr ergänzt: „Wir trennen uns heute im Einvernehmen von unserem Trainer Thomas Silberberger, der diese Mannschaft in dieser schwierigen und herausfordernden Saison mit seiner Expertise und seinem unermüdlichen Einsatz in die Top-3 gebracht hat. Er hat einen großartigen Job gemacht und das Fundament für den Erfolg gelegt. Wir danken Thomas Silberberger für seine Arbeit.“