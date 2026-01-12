Elektromobilität auch in Tirol auf der Überholspur

Laut einer aktuellen Prognose der Statistik Austria werden die neu zugelassenen E-Autos in rund zwei Jahren auch die Zahl der neu zugelassenen Benzin-Pkw überholen. Ein E-Auto kommt mit derselben Energiemenge dreimal so weit wie ein vergleichbarer Verbrenner (16 km mit Verbrenner sind 52 Kilometer mit dem E-Auto bei gleichem Energieeinsatz). Für LR Zumtobel besonders erfreulich: Der dafür benötigte Strom stammt in Tirol bereits zu einem hohen Anteil aus erneuerbarer Wasserkraft und Sonnenenergie. Der motorisierte Individualverkehr verbraucht aktuell 33 Prozent des Endenergiebedarfs in Tirol. Durch eine weitgehende Elektrifizierung kann der Endenergiebedarf der Mobilität bis 2050 um 62 Prozent sinken.