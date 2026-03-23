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Roncevic in London

Weltrekord gebrochen, aber sofort neuen aufgesetzt

Sport-Mix
23.03.2026 11:12
In London errangen Alexander Rončević (re.) und Tim Wenisch den EM-Titel in der ...
In London errangen Alexander Rončević (re.) und Tim Wenisch den EM-Titel in der Pro-Doubles-Kategorie.(Bild: HYROX)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Zunächst wurde der Elite-15-Weltrekord von Österreichs HYROX-Aushängeschild Alexander Rončević bei der Europameisterschaft in London gebrochen. Einen Tag später stellte er gemeinsam mit seinem deutschen Partner Tim Wenisch einen neuen Rekord auf. Das Duo blieb dabei erstmals deutlich unter der bisherigen Bestmarke.

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Das Wochenende bei den HYROX EMEA Championships in London (EMEA steht für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, Anm.) setzte neue Maßstäbe.

Beim Elite-15-Rennen der Männer gelang es dem Niederländer Hidde Weersma, eine neue Rekordzeit aufzustellen. Mit 52:42 Minuten war er 33 Sekunden schneller als der Wiener Alexander Rončević, der den seit Oktober 2025 bestehenden Weltrekord, aufgestellt in Hamburg, innehatte.

Doch bereits einen Tag später schlug Rončević zurück. Der 33-Jährige konzentrierte sich an diesem Wochenende voll und ganz auf die Pro-Doubles-Kategorie, in der er gemeinsam mit dem amtierenden Weltmeister Tim Wenisch eine souveräne Leistung zeigte. Mit einer Zeit von 47:40 Minuten holten die beiden nicht nur den HYROX-Europameistertitel, sondern stellten zugleich eine neue Bestmarke auf. Die bisherige Bestzeit von 48:31 Minuten, gehalten von Rich Ryan und Pelayo Menéndez Fernández, wurde um 51 Sekunden unterboten. Die beiden freuten sich zudem über einen Sieger-Scheck von 10.000 Dollar.

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Was ist HYROX?

HYROX ist ein Wettkampf, bei dem Laufen und funktionelles Krafttraining kombiniert werden.

Die Laufstrecke beträgt acht Kilometer. Nach je einem Kilometer sind Übungen vorgesehen:
1. Skiergometer
2. Schlittenschieben
3. Schlittenziehen
4. Burpee Broad Jumps
5. Ruderergometer
6. Farmers Carry
7. Sandbag Lunges
8. Wallballs

Was 2017 in Hamburg als kleine Fitness-Idee begann, ist heute ein globales Phänomen. Es wird entweder im Einzel, im Double oder im Mixed-Double gestartet. Je nachdem, in welcher Kategorie, gibt es unterschiedliche Gewichte für die Stationen. Mittlerweile stehen pro Saison über 100 Rennen in über 100 Städten weltweit auf dem Programm, an denen bereits über eine Million Menschen pro Saison teilnehmen. Die Hallen sind voll, die Stimmung ist elektrisierend, die Community ist familiär und der Fitness-Trend wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter wachsen.

Schneller als Open-Weltrekord
Die Leistung bekommt umso mehr Gewicht, wenn man sie mit anderen Kategorien vergleicht. Ihre Zeit war sogar 17 Sekunden schneller als der aktuelle Männer-Weltrekord im Double Open (47:57 Min.).

Rončević: „Rekorde kommen und gehen“
Trotz des historischen Ergebnisses blieb Rončević nach dem Rennen bodenständig. „Es ist immer schön, Rekorde aufzustellen. Aber man hat gesehen: Rekorde kommen und gehen. Das ist das Spiel, das wir lieben. Es ist ein gutes Gefühl, die Bestzeit zu haben, aber die Strecken sind unterschiedlich. In Warschau und Stockholm wird es wieder ein anderes Rennen“, erklärte der Red-Bull-Athlet. „Wir sind einfach glücklich, dass wir mit diesem Sport gewachsen sind und immer noch Teil davon sind. Wir werden die Standards weiter nach oben treiben.“

Emotionaler Titel für Wenisch
„Mit Alex wieder Europameister zu werden, bedeutet mir sehr viel“, sagte Wenisch. „Das Rennen hat extrem Spaß gemacht und ein Weltrekord ist natürlich immer etwas Besonderes“, so der Adidas-Athlet.

Beim Elite-15-Rennen der Frauen sicherte sich die Engländerin Sinead Bent mit einer Zeit von 58:04 den Sieg.

Die nächsten Highlights warten
Die Rekord-Leistungen in London zeigen eindrucksvoll, wie schnell sich HYROX entwickelt. Das Niveau steigt kontinuierlich. Mit den HYROX-Weltmeisterschaften in Stockholm und dem nächsten Elite-15-Major in Warschau warten bereits die nächsten Saison-Höhepunkte. Der neue Rekord könnte also nicht lange halten, doch vorerst haben Wenisch und Rončević die Messlatte im HYROX-Sport erneut höher gelegt.

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Weitere rot-weiß-rote Erfolge
Aus österreichischer Sicht gab es an diesem Wochenende weitere Erfolge zu vermelden. Eva Litschauer und Gerhard Ableidinger holten im Double-Mixed in der Alterskategorie 50-54 den Sieg in London mit einer Zeit von 59:06 Minuten. Das ist die zweitschnellste Zeit überhaupt in dieser Altersgruppe und verpassten den Weltrekord nur um zwölf Sekunden.

Österreichs beste HYROX-Athletin, Tanja Stroschneider, ging in Asien an den Start und sicherte sich in Peking mit 1:03:23 Stunden und in Bangkok mit 1:03:16 Stunden jeweils den Gesamtsieg in der Pro-Kategorie.

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