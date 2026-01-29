„Starke Frauenkörper rücken mehr in den Fokus“

Wird HYROX olympisch?

In den letzten Monaten wurden die Rufe nach Olympia im „Hyrox-Zirkus“ lauter. Die Gründer der Fitnessmarke haben eine Teilnahme bei den Sommerspielen 2032 oder 2036 ins Visier genommen. Dafür müssen jedoch noch einige Hausaufgaben erledigt werden. „Die Frage nach Olympia stellt sich irgendwann einmal in allen Sportarten“, so Walter, der ausführt: „Oft ist es nur eine Marketingstrategie, denn um olympisch zu werden, müssen enorme Vorgaben erfüllt werden. Es braucht eine Verbandstruktur, Vereine und sie müssen Teil des Olympischen Komitees werden. Das sind viele Schritte, die sich negativ auf das Unternehmen auswirken.“