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Historischer Tiefpunkt

So schlecht wie seit 111 Jahren nicht mehr

Premier League
23.03.2026 07:26
Xavi Simons kann es nicht fassen: Sein Team kämpft gegen den Abstieg.
Xavi Simons kann es nicht fassen: Sein Team kämpft gegen den Abstieg.(Bild: AP/Associated Press/Dave Shopland)
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Von krone Sport

Historischer Tiefpunkt für Tottenham! Die Spurs sind so schlecht wie seit 111 Jahren nicht mehr.

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Tottenham Hotspur steckt tief in der Krise! Nach der 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest rutschen die Spurs in der Premier League immer näher an die Abstiegszone. Die Zahlen zeigen: So schlecht stand der Traditionsklub seit 111 Jahren nicht mehr da. Nach 31 Spielen hält Tottenham bei lediglich 30 Punkten. Das bedeutet aktuell Platz 17 und damit den letzten Nicht-Abstiegsrang. Gleichzeitig ist es die schwächste Punkteausbeute des Klubs zu diesem Zeitpunkt seit der Saison 1914/15.

Heimpleite gegen direkten Rivalen
Die britische Zeitung „Independent“ sprach nach der nächsten Pleite am Sonntag von der „vielleicht vernichtendsten, katastrophalsten Niederlage“. Im gesamten Kalenderjahr 2026 konnten die Spurs noch kein einziges Ligaspiel gewinnen. Trainer Igor Tudor, der erst kürzlich Thomas Frank abgelöst hatte, holte aus fünf Spielen lediglich einen Punkt.

Spurs-Coach Igor Tudor
Spurs-Coach Igor Tudor(Bild: AP/Dave Shopland)

Trainer fehlte bei Pressekonferenz
Nach der Niederlage erschien Tudor wegen „persönlicher familiärer Gründe“ nicht zur Pressekonferenz. Stattdessen stellte sich sein Assistent Bruno Saltor den Fragen. „Es tut uns weh, es ist schmerzhaft, wirklich schmerzhaft. Den Spielern liegt es am Herzen, sie geben zu 100 Prozent ihr Bestes, aber im Moment reicht das nicht aus“, sagte er bei Sky Sports.

Abstieg plötzlich möglich
Durch den Sieg zog Nottingham in der Tabelle an Tottenham vorbei. Die Spurs liegen nun nur noch einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz, den aktuell West Ham United belegt. Die englischen Medien schlagen Alarm. „Steht Tottenham vor dem Abstieg?“, fragte sich etwa die „Daily Mail“. Der „Guardian“ beschrieb nach dem Schlusspfiff eine düstere Stimmung im Stadion, begleitet von lautstarken Buhrufen der Fans.

Erster Abstieg seit fast 50 Jahren?
Ein Abstieg wäre für Tottenham eine bittere Sensation. Zuletzt musste der Klub 1977 aus der höchsten englischen Spielklasse absteigen. Damals wurden die Spurs Letzter der First Division, schafften allerdings sofort den Wiederaufstieg. Seitdem gehört Tottenham durchgehend zur Elite und war 1992 sogar Gründungsmitglied der Premier League.

Ex-Spieler Michael Dawson warnte bei Sky Sports: „Für die Spurs stehen noch größere Schwierigkeiten bevor.“ Auch die „Sun“ schrieb bereits, Tottenham müsse befürchten, dass „ihr Kapitel in der Premier League bald zu Ende sein könnte“. 

Champions-League-Lauf
International lief es für Tottenham deutlich besser. In der Champions League erreichten die Londoner sogar das Achtelfinale, wo sie schließlich an Atlético Madrid scheiterten. In der Ligaphase hatte das Team sogar eine Top-8-Platzierung erreicht und dabei unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt geschlagen.

Noch bleiben sieben Premier-League-Spiele, um das drohende Debakel abzuwenden.

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