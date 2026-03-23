So schlecht wie seit 111 Jahren nicht mehr

Tottenham Hotspur steckt tief in der Krise! Nach der 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest rutschen die Spurs in der Premier League immer näher an die Abstiegszone. Die Zahlen zeigen: So schlecht stand der Traditionsklub seit 111 Jahren nicht mehr da. Nach 31 Spielen hält Tottenham bei lediglich 30 Punkten. Das bedeutet aktuell Platz 17 und damit den letzten Nicht-Abstiegsrang. Gleichzeitig ist es die schwächste Punkteausbeute des Klubs zu diesem Zeitpunkt seit der Saison 1914/15.