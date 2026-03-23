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Klassiker an Bachler

Dreierpack in Sebring vor Kampf gegen Verstappen

Motorsport
23.03.2026 06:30
Klaus Bachler (re.) jubelt mit Riccardo Feller und Thomas Preining (li.).
Klaus Bachler (re.) jubelt mit Riccardo Feller und Thomas Preining (li.).(Bild: Manthey)
Porträt von Stefan Burgstaller
Von Stefan Burgstaller

Während Max Verstappen sein zweiter Sieg in der NLS-Serie auf der Norschleife aberkannt wurde, feierte Klaus Bachler gemeinsam mit Thomas Preining und Riccardo Feller den GT-Sieg bei den 12 Stunden von Sebring. Genau der richtige Motivationsschube vor dem Kampf gegen Verstappen.

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Gesamtsieg und zweiter Platz für Porsche bei den 12 Stunden von Sebring, trotzdem gerieten sich Felipe Nasr und der zweiplatzierte Markenkollege Kevin Estre und bei der Pressekonferenz in die Haare, weil Ersterer eine Teamorder ignoriert haben soll und erst dadurch zum Erfolg bei den Protoypen fahren konnte. Das wird wohl noch ein Nachspiel haben.

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