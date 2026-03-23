Dreierpack in Sebring vor Kampf gegen Verstappen

Gesamtsieg und zweiter Platz für Porsche bei den 12 Stunden von Sebring, trotzdem gerieten sich Felipe Nasr und der zweiplatzierte Markenkollege Kevin Estre und bei der Pressekonferenz in die Haare, weil Ersterer eine Teamorder ignoriert haben soll und erst dadurch zum Erfolg bei den Protoypen fahren konnte. Das wird wohl noch ein Nachspiel haben.