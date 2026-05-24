Rätselraten ums Wetter: Regen-Chaos in Montreal?

Gibt es in Montreal heute Abend (ab 22 Uhr hier im Liveticker) das erste Regenrennen der Formel-1-Saison? Die Vorhersagen lassen darauf schließen. Die Wettersituation sorgt für Aufregung bei den Teams.
„Ich glaube, schon bei trockener Strecke ist es schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Bei Regen wird es daher meiner Meinung nach extrem schwierig werden“, erklärt Alpine-Pilot Pierre Gasly wenige Stunden vor dem Grand Prix von Kanada.
Wird Rennen auf den Kopf gestellt?
Und spricht dabei gleich mehreren Fahrern und Formel-1-Verantwortlichen aus der Seele. Denn für das Rennen selbst ist Niederschlag vorhergesagt. Es könnte damit zum ersten Regenrennen der aktuellen Saison kommen. Schon in der Früh hat es geregnet und die Teams blicken gebannt auf die sich immer wieder aktualisierenden Vorhersagen.
Regen könnte den Verlauf des Rennens auf den Kopf stellen. „Meiner Erfahrung nach wird es ein ziemlich ereignisreiches Rennen werden“, prophezeit so auch Gasly und ergänzt abschließend: „Es wäre dann erstmal wichtig, überhaupt die Zielflagge zu sehen. Im Nassen ist das keine Selbstverständlichkeit.“
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