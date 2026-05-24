Rätselraten ums Wetter: Regen-Chaos in Montreal?

Wird Rennen auf den Kopf gestellt?

Und spricht dabei gleich mehreren Fahrern und Formel-1-Verantwortlichen aus der Seele. Denn für das Rennen selbst ist Niederschlag vorhergesagt. Es könnte damit zum ersten Regenrennen der aktuellen Saison kommen. Schon in der Früh hat es geregnet und die Teams blicken gebannt auf die sich immer wieder aktualisierenden Vorhersagen.