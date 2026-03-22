„Streit mit Venier hat viel Substanz gekostet“

Die Speed-Saison des Alpin-Winters 2026 ist zu Ende! Vincent Kriechmayr (2.) und Raphael Haaser (3.) auf dem Super-G-Podium bauten die Zahl der Stockerln auf 17 aus, vier Siege wurden gefeiert.
Roland Assinger umarmte Olympiasiegerin Ariane Rädler, plauderte mit Conny Hütter und Mirjam Puchner, tröstete Nina Ortlieb...
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