Tiefe Trauer um beliebten Kremser Gemeinderat

Ettenauer hatte 18 Jahre lang aktiv in der Kommunalpolitik mitgewirkt, viele Jahre als ÖVP-Gemeinderat, zuletzt als „wilder“ Mandatar. Vor allem im Stadtteil Egelsee war er äußerst engagiert. Aber auch als Sicherheitsbeauftragter des Bürgermeisters konnte Ettenauer viele Projekte verwirklichen, darunter den ersten Sicherheitstag.