Tiefe Trauer um beliebten Kremser Gemeinderat

Große Trauer in Krems: Gemeinderat Andreas Ettenauer ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren verstorben.
Ettenauer hatte 18 Jahre lang aktiv in der Kommunalpolitik mitgewirkt, viele Jahre als ÖVP-Gemeinderat, zuletzt als „wilder“ Mandatar. Vor allem im Stadtteil Egelsee war er äußerst engagiert. Aber auch als Sicherheitsbeauftragter des Bürgermeisters konnte Ettenauer viele Projekte verwirklichen, darunter den ersten Sicherheitstag.
„Verlässlich mit klarem Blick“
„Sein Wirken war geprägt von Verlässlichkeit, Handschlagqualität und einem klaren Blick für die Anliegen der Menschen. Mit ihm verliert die Stadt Krems einen engagierten, kompetenten und konstruktiven Kommunalpolitiker“, betont Bürgermeister Peter Molnar.
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