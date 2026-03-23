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Standortagentur Tirol

27 neue Unternehmen und 400 weitere Arbeitsplätze

Tirol
23.03.2026 11:00
Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (li.) und Marcus Hofer, Chef der Standortagentur Tirol, zogen ...
Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber (li.) und Marcus Hofer, Chef der Standortagentur Tirol, zogen eine positive Bilanz.(Bild: Standortagentur Tirol)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Die Standortagentur Tirol begleitet Firmen auf dem Weg der Betriebsansiedlung. Investitionen von 165 Millionen Euro wurden ausgelöst. Die Verantwortlichen erklären, welche Auswirkungen dies für Tirol hat.

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Positive Nachrichten für den Wirtschaftsstandort Tirol. Im Vorjahr begleitete die Standortagentur Tirol wieder 27 neue Betriebsansiedlungen sowie 13 Erweiterungen. Daraus ergeben sich geplante Investitionen von rund 165 Millionen Euro und fast 400 neue Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren.

Bei den 27 neuen Betriebsansiedlungen in Tirol stehen Investitionen von 48,4 Millionen Euro und 268 neue Arbeitsplätze im Fokus. Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich Life Sciences: Mit acht neuen Projekten stärkt Tirol seine Position als führenden Standort für Gesundheits- und Biotechnologieunternehmen. Damit wächst auch die Bedeutung des Health Hub Tirol als Plattform für Austausch zwischen Forschung, Wirtschaft und Start-ups.

Zitat Icon

Die Ergebnisse 2025 belegen die kontinuierlich hohe Attraktivität Tirols für nationale und internationale Betriebe.

Marcus Hofer, GF Standortagentur Tirol

„Die Ergebnisse 2025 belegen die kontinuierlich hohe Attraktivität Tirols für nationale und internationale Betriebe. Mit gezielter Unterstützung und einem starken Netzwerk bauen wir auch in den nächsten Jahren den Standort Tirol weiter als Zentrum unternehmerischer Dynamik und Innovation aus“, betont der Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, Marcus Hofer.

13 Firmen haben ihre Betriebe erweitert
Hinzu kommen noch 13 erfolgreich begleitete Erweiterungen bestehender Betriebe. Diese Erweiterungen führen zu Investitionen von rund 116,2 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren und schaffen 126 neue Arbeitsplätze. Unter anderem trägt die Expansion des Premiumküchenherstellers Bora zu den hohen Gesamtinvestitionen bei, die, so Wirtschafts-LR Mario Gerber, ein starkes Signal für das Vertrauen in den Standort setzen.

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