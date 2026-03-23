27 neue Unternehmen und 400 weitere Arbeitsplätze

13 Firmen haben ihre Betriebe erweitert

Hinzu kommen noch 13 erfolgreich begleitete Erweiterungen bestehender Betriebe. Diese Erweiterungen führen zu Investitionen von rund 116,2 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren und schaffen 126 neue Arbeitsplätze. Unter anderem trägt die Expansion des Premiumküchenherstellers Bora zu den hohen Gesamtinvestitionen bei, die, so Wirtschafts-LR Mario Gerber, ein starkes Signal für das Vertrauen in den Standort setzen.