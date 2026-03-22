At just 52 years old
Skiing accident: German State Secretary dies in Tyrol
Tragic scenes unfolded on Saturday in Tyrol. German politician Carsten Träger collapsed on a slope on the Stubai Glacier; the 52-year-old SPD politician then suffered a cardiac arrest at the hospital and died. Träger had been a member of the Bundestag for many years and, since May 2025, had served as Parliamentary State Secretary at the German Ministry of the Environment. He is survived by his wife and two daughters.
Carsten Träger had apparently collapsed on the slopes of the Stubai Glacier on Saturday and was taken to the hospital in Innsbruck. There, the 52-year-old suffered a cardiac arrest; there was no saving him.
Following Träger’s sudden death, flags were ordered to be flown at half-mast at the German Bundestag in Berlin. This was announced by Parliamentary President Julia Klöckner (CDU) on Sunday. Born in Fürth in 1973, the politician had served in the Bundestag since 2013 before being promoted to State Secretary.
For many of us, Träger was far more than a colleague; he was a friend, an advisor, and a role model.
Die SPD-Landesvorsitzenden
“His death leaves a void that cannot be filled”
“We are deeply shaken,” said SPD parliamentary group leader Matthias Miersch. “His death leaves a void that cannot be filled.” The state chairs of the Bavarian SPD, Ronja Endres and Sebastian Roloff, stated: “We are losing a passionate advocate for social justice and for the protection of our natural resources.” Träger had been “far more than just a colleague to many of us”—“he was a friend, advisor, and role model.”
Klöckner said she was “deeply affected” by Träger’s death. She ordered flags to be flown at half-mast at the Bundestag. A condolence table is also to be set up for one week starting Monday. “On Wednesday, the Bundestag will commemorate Mr. Träger in plenary session,” she announced.
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