Drama am Stubaier Gletscher: Spitzenpolitiker tot

„Tod reißt eine Lücke, die nicht zu füllen ist“

„Wir sind tief erschüttert“, erklärte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch. „Sein Tod reißt eine Lücke, die nicht zu füllen ist.“ Die Landesvorsitzenden der bayerischen SPD, Ronja Endres und Sebastian Roloff, erklärten: „Wir verlieren einen leidenschaftlichen Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und für den Schutz unserer Lebensgrundlagen.“ Träger sei „für viele von uns weit mehr als ein Kollege“ gewesen – „er war Freund, Ratgeber und Vorbild“.