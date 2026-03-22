Vermisste Frau wurde lebend in Höhle gefunden

Von Bergrettung gefunden

Sonntagmittag standen weiterhin mehr als 20 Feuerwehren aus drei Bezirken im Einsatz, unterstützt von der Bergrettung und der Polizei. Um 13.40 Uhr dann das Happy End: Die 43-Jährige wurde lebend in einer Höhle in der Rossbachklamm von der Bergrettung aufgefunden. Sie konnte zu Fuß den Berg verlassen und der Rettung übergeben werden.