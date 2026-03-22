Vermisste Frau wurde lebend in Höhle gefunden

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren seit Samstag in Rohr im Gebirge (NÖ) im Einsatz: Eine 43-Jährige wurde als vermisst gemeldet. Erst viele Stunden und eine Nacht später gab es die Erfolgsmeldung: Die Frau wurde lebend in einer Höhle gefunden.
Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte über die Abgängigkeit der Frau in Rohr im Gebirge im Bezirk Wiener Neustadt informiert. Mehrere Drohnengruppen, Hundestaffeln und auch der Tauchdienst waren im Einsatz.
Weil die riesige Suchaktion mit mehr als 100 Einsatzkräften zunächst ergebnislos blieb, wurde sie auf angrenzende Gemeinden und Bezirke erweitert – doch zunächst ebenfalls ohne Erfolg.
Von Bergrettung gefunden
Sonntagmittag standen weiterhin mehr als 20 Feuerwehren aus drei Bezirken im Einsatz, unterstützt von der Bergrettung und der Polizei. Um 13.40 Uhr dann das Happy End: Die 43-Jährige wurde lebend in einer Höhle in der Rossbachklamm von der Bergrettung aufgefunden. Sie konnte zu Fuß den Berg verlassen und der Rettung übergeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.