Nur noch fünf Tore fehlen den Bayern zum Rekord!

Dieser Express ist einfach nicht zu stoppen! Bayern München fertigte gestern Union Berlin daheim mit 4:0 (2:0) ab. Nach dem 4:1 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo tat sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der ersten Hälfte zunächst schwer. Aber dann trafen kurz vor dem Pausenpfiff Michael Olise (43.) und Serge Gnabry (45.+1.). Kurz nach dem Seitenwechsel bereitete Konrad Laimer das 3:0 von Harry Kane vor. Damit hält der die Bestmarke von Robert Lewandowski (41 Treffer) jagende Engländer bei 31 Saisontoren – so viele hat das gesamte Team von Union Berlin bisher in dieser Saison erzielt. Den Schlusspunkt setzte Gnabry mit seinem zweiten Treffer (67.). Beeindruckendes statistisches Detail: Den Bayern fehlen in den verbleibenden sieben Runden nur noch fünf Treffer, um den eigenen Liga-Torrekord (101) aus der Saison 1971/72 zu überbieten.