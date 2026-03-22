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Nach Sieg gegen Union

Nur noch fünf Tore fehlen den Bayern zum Rekord!

Deutsche Bundesliga
22.03.2026 08:12
Konrad Laimers Bayern stehen bei unglaublichen 97 Treffern.
Konrad Laimers Bayern stehen bei unglaublichen 97 Treffern.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem 4:0 gegen Union Berlin stehen die Bayern vor einer neuen imposanten Bestmarke. Bremen verschaffte sich mit einem 1:0 indes etwas Luft.

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Dieser Express ist einfach nicht zu stoppen! Bayern München fertigte gestern Union Berlin daheim mit 4:0 (2:0) ab. Nach dem 4:1 in der Champions League gegen Atalanta Bergamo tat sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der ersten Hälfte zunächst schwer. Aber dann trafen kurz vor dem Pausenpfiff Michael Olise (43.) und Serge Gnabry (45.+1.). Kurz nach dem Seitenwechsel bereitete Konrad Laimer das 3:0 von Harry Kane vor. Damit hält der die Bestmarke von Robert Lewandowski (41 Treffer) jagende Engländer bei 31 Saisontoren – so viele hat das gesamte Team von Union Berlin bisher in dieser Saison erzielt. Den Schlusspunkt setzte Gnabry mit seinem zweiten Treffer (67.). Beeindruckendes statistisches Detail: Den Bayern fehlen in den verbleibenden sieben Runden nur noch fünf Treffer, um den eigenen Liga-Torrekord (101) aus der Saison 1971/72 zu überbieten.

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Werder Bremen gelang mit dem Österreicher-Trio Marco Friedl, Romano Schmid und Marco Grüll durch das Goldtor von Justin Nijnmah ein wichtiger 1:0-Sieg in Wolfsburg. Damit verschafften sich die Bremer im Abstiegskampf etwas Luft, während es für die Wolfsburger mit Patrick Wimmer als Vorletzter der Tabelle immer enger wird.

Turbulentes Derby
Köln und Mönchengladbach trennten sich im Derby mit 3:3. Nach 20 Minuten war es bereits 2:2 gestanden. Am Ende bereitete der eingewechselte Florian Kainz Kölns 3:3-Ausgleich von Eric Martel vor. Dortmund lag zur Halbzeit gegen den Hamburger SV nach einem verschossenen Elfer 0:2 zurück und gewann noch 3:2.

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