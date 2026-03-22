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Holzwerkstatt in Graz

Neue „Crafterei“: Selbermachen liegt im Trend

Steiermark
22.03.2026 09:01
Lorenz Neubauer bietet in seiner „Crafterei“ in Graz Holz-Workshops an
Lorenz Neubauer bietet in seiner „Crafterei“ in Graz Holz-Workshops an(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Der Trend zum Selbermachen ist in der Steiermark seit Jahren ungebrochen. Nun sorgen zwei junge Steirer mit ihren Projekten für Aufsehen: Lorenz Neubauer hat in Graz eine Holz-Werkstatt eröffnet und bietet Workshops an. Selina Grasser animiert in ihrem Atelier Interessierte dazu, selbst ihre Hosen zu kürzen.  

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Als Lorenz Neubauer vor sechs Jahren von Bad Gleichenberg nach Graz zog, vermisste er eines seiner liebsten Hobbys: das Basteln und Bauen mit Holz. „Zuhause hatte ich Geräte und einen Platz zum Lärmen. In der Stadt hat mir das gefehlt.“ Von kleinen Geschenken für die Freundin bis hin zu einem Bett stellte der Bastler so gut wie alles selbst her. Und so reifte in ihm langsam die Idee: Was, wenn er selbst diese Marktlücke schließen würde?

Selbst Gebasteltes ist besser als Gekauftes
Jetzt steht der Steirer in seiner eigenen Werkstatt, der „Crafterei“ in der Schörgelgasse 27. Der Name leitet sich vom Englischen „to craft“ ab – etwas basteln oder herstellen. „Meine Motivation war, den Menschen die Möglichkeit zum Selbermachen zu geben“, sagt er. „Man kann sich heute ja alles kaufen. Aber etwas selber zu machen, das nicht perfekt ist – das ist etwas Besonderes.“ Monatelang dauerte die Suche nach einem geeigneten Raum, den Lorenz Neubauer liebevoll renovierte. „Mir war wichtig, den Raum zu den Leuten zu bringen.“

In Kursen leitet Lorenz Neubauer Anfänger an
In Kursen leitet Lorenz Neubauer Anfänger an(Bild: Christian Jauschowetz)

„Es geht vieles, wenn man sich die Zeit nimmt“
Der 28-Jährige ist zwar kein gelernter Tischler, aber dafür ein leidenschaftlicher Bastler mit familiärer Vorbelastung. „Mein Bruder ist Tischlermeister.“ Sein Motto: „Es geht vieles, wenn man sich Zeit nimmt“ – genau das will er nun auch in Kursen weitergeben. Für Anfänger gibt es einen Einführungs- oder den Schneidbrett-Workshop (150 Euro). In drei Stunden wird Basis-Wissen erklärt, und man legt auch selbst Hand an. „Manche Leute hatten noch nie einen Akkubohrer in der Hand. Am Schluss sind alle sehr stolz auf ihr Werkstück.“ Wer schon Erfahrung hat, kann auch eine Werkbank mieten. „Ein Mann hat vier Sessel repariert. Wir haben sie geschliffen und geleimt – die waren wieder wie neu!“

Selina Grasser bringt Interessierten bei, wie sie Hosen kürzen oder einen Wickelrock nähen ...
Selina Grasser bringt Interessierten bei, wie sie Hosen kürzen oder einen Wickelrock nähen können.(Bild: Grasser)

Die Hose einfach wieder selbst kürzen
Neubauer ist nicht der Einzige, der die Grazer wieder zum Selbermachen animieren will. In der Münzgrabenstraße 37 hat Kostümbildnerin Selina Grasser das erste offene Näh-Atelier namens „Co; Create“ eröffnet. In (dank EU-Förderung kostenlosen) Workshops zeigen sie und ihre Kolleginnen, wie man Hosen oder T-Shirts kürzt oder einen Wickelrock näht.

„Es gab eine Zeit, da fand mein Freundeskreis es omamäßig und uncool, dass ich das kann“, erzählt sie – mittlerweile hat sich das gedreht, Handarbeit liegt im Trend. „Zu den Kursen kommen auch Leute, die vor zehn Jahren zum letzten Mal eine Nähmaschine berührt haben. Jeder ist hier willkommen!“ Man muss schnell sein: Sie sind gut gebucht.

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