Neue „Crafterei“: Selbermachen liegt im Trend

„Es geht vieles, wenn man sich die Zeit nimmt“

Der 28-Jährige ist zwar kein gelernter Tischler, aber dafür ein leidenschaftlicher Bastler mit familiärer Vorbelastung. „Mein Bruder ist Tischlermeister.“ Sein Motto: „Es geht vieles, wenn man sich Zeit nimmt“ – genau das will er nun auch in Kursen weitergeben. Für Anfänger gibt es einen Einführungs- oder den Schneidbrett-Workshop (150 Euro). In drei Stunden wird Basis-Wissen erklärt, und man legt auch selbst Hand an. „Manche Leute hatten noch nie einen Akkubohrer in der Hand. Am Schluss sind alle sehr stolz auf ihr Werkstück.“ Wer schon Erfahrung hat, kann auch eine Werkbank mieten. „Ein Mann hat vier Sessel repariert. Wir haben sie geschliffen und geleimt – die waren wieder wie neu!“