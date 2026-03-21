Lenker landet schwer betrunken mit Auto in Acker

Selbst aus Wrack befreit

Die beiden Personen wurden unbestimmten Grades verletzt, konnten sich jedoch selbst aus dem Wrack befreien. Lenker und Beifahrer wurden vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert. Die Feuerwehren Rohr an der Raab und Edelsbach standen mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz und bargen das Unfallfahrzeug.