Lenker landet schwer betrunken mit Auto in Acker

Schwerer Alko-Unfall in der Nacht auf Samstag in Rohr an der Raab (Bezirk Südoststeiermark): Ein Steirer (29) kam von der Straße ab, sein Pkw überschlug sich. Lenker und Beifahrer wurden verletzt.
Gegen 0.25 Uhr fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf der Feldbacher Straße (B 68) in Richtung Fladnitz. Mit im Fahrzeug saß laut Polizei ein 38-jähriger Steirer.
In Rohr an der Raab kam der Lenker vermutlich aufgrund einer schweren Alkoholisierung links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in einem angrenzenden Acker, auf dem Dach liegend, zum Stillstand.
Selbst aus Wrack befreit
Die beiden Personen wurden unbestimmten Grades verletzt, konnten sich jedoch selbst aus dem Wrack befreien. Lenker und Beifahrer wurden vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert. Die Feuerwehren Rohr an der Raab und Edelsbach standen mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz und bargen das Unfallfahrzeug.
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