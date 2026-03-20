Dietmar Fahrafellner bleibt weiter Feuerwehr-Chef

Im Jänner endete in St. Pölten eine Ära. Dietmar Fahrafellner legte nach 25 Jahren sein Amt als Stadtfeuerwehrkommandant in jüngere Hände. Allerdings nur in St. Pölten. Denn auf Landesebene hat der 57-Jährige noch nicht genug. Er darf weitere fünf Jahre an der Spitze von rund 1700 Feuerwehren und 105.000 Mitgliedern agieren. Fahrafellner wurde am Freitagnachmittag mit 38 von 45 Stimmen als Landesfeuerwehrkommandant bestätigt. Fünf Stimmen waren ungültig, Gegenkandidaten gab es keinen.