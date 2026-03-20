Dietmar Fahrafellner bleibt weiter Feuerwehr-Chef

Der 57-Jährige wurde ebenso wie sein Stellvertreter Martin Boyer in seinem Amt im Landesfeuerwehrkommando bestätigt. Sie werden fünf weitere Jahre an der Spitze von rund 1700 Feuerwehren und 105.000 Kameraden stehen.
Im Jänner endete in St. Pölten eine Ära. Dietmar Fahrafellner legte nach 25 Jahren sein Amt als Stadtfeuerwehrkommandant in jüngere Hände. Allerdings nur in St. Pölten. Denn auf Landesebene hat der 57-Jährige noch nicht genug. Er darf weitere fünf Jahre an der Spitze von rund 1700 Feuerwehren und 105.000 Mitgliedern agieren. Fahrafellner wurde am Freitagnachmittag mit 38 von 45 Stimmen als Landesfeuerwehrkommandant bestätigt. Fünf Stimmen waren ungültig, Gegenkandidaten gab es keinen.
„Zusammenhalt und Engagement“
Fahrafellner, der mit 13 Jahren der Feuerwehrjugend beigetreten war, ist bereits seit 28 Jahren Teil des Landesfeuerwehrkommandos, seit 13 Jahren davon als Kommandant. Er sieht die Wiederwahl als klaren Auftrag: „Unsere Stärke liegt im Zusammenhalt, im Engagement jedes Einzelnen und in der Verlässlichkeit gegenüber der Bevölkerung.“ Sein Stellvertreter bleibt der Kremser Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Boyer. Auch er hatte keinen Gegenkandidaten.
„Ein starkes Zeichen“
„Dieses eindeutige Vertrauen ist die schönste Bestätigung für den Einsatz und ein starkes Zeichen für Stabilität und Verlässlichkeit. Gemeinsam steht ihr an der Spitze einer der schlagkräftigsten Einsatzorganisationen Europas“, war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine der ersten Gratulanten nach der Wiederwahl.
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