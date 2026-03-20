Weiterer Absturz statt glücklicher Entscheidung

Kämpfte der Wolfsberger AC vor einem Jahr noch um das Double, müssen die Kärntner nun sogar um den Klassenerhalt zittern. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Täglich trudeln bei der Redaktionskonferenz in der Früh Vorschläge für Storys ein. „Wolfsbergs Trainer Ismail Atalan gegen Altach unter Druck – er braucht einen Sieg“, bot der Kärntner Kollege Marcel Santner ein Thema an. Bezeichnend für die Fußballwelt im Lavanttal, die in den letzten Monaten mehr oder weniger zusammenbrach.
Im Mai 2025 hatte das Sensationsteam noch um das Double gespielt, nach dem Abgang im letzten Oktober von Erfolgsgarant Didi Kühbauer zum LASK ging die Abwärtsspirale los. Die Zusammenarbeit mit Nachfolger Peter Pacult wurde nach nur 30 Tagen beendet. Veraltete Methoden wurden ihm vorgeworfen, Präsident Dietmar Riegler und vor allem die Spieler waren unzufrieden. Zwei Siege und ein Remis in fünf Runden und ein daraus resultierender Punkteschnitt von 1,4 bedeuteten sein Aus. Nach beeindruckender Arbeit in Klagenfurt kassierte Pacult im 60 km entfernten Wolfsberg eine Watschn …
Indiz für fehlende Konstanz
Als neue Trainer-Hoffnung wurde Atalan präsentiert, keine wirklich glückliche Entscheidung. Ein weiterer Absturz folgte. Mit einem Punkteschnitt von nur 0,45 (!) in elf Partien nähert sich Wolfsberg mittlerweile sogar dem Keller. Außer Diskussion, dass Kühbauer als Leithammel in keinster Weise ersetzt werden konnte. Und irgendwie ein Indiz dafür, dass Wolfsberg wie den meisten Bundesliga-Klubs die Konstanz fehlt.
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