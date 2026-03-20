Weiterer Absturz statt glücklicher Entscheidung

Im Mai 2025 hatte das Sensationsteam noch um das Double gespielt, nach dem Abgang im letzten Oktober von Erfolgsgarant Didi Kühbauer zum LASK ging die Abwärtsspirale los. Die Zusammenarbeit mit Nachfolger Peter Pacult wurde nach nur 30 Tagen beendet. Veraltete Methoden wurden ihm vorgeworfen, Präsident Dietmar Riegler und vor allem die Spieler waren unzufrieden. Zwei Siege und ein Remis in fünf Runden und ein daraus resultierender Punkteschnitt von 1,4 bedeuteten sein Aus. Nach beeindruckender Arbeit in Klagenfurt kassierte Pacult im 60 km entfernten Wolfsberg eine Watschn …