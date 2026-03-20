„Wusste nicht, dass er geistig eingeschränkt ist“

„Es waren Geschenke, weil er mich so gern hat“

Weil seine Mutter die Hand auf den Finanzen und er folglich keine Bankomatkarte besessen habe, wandte sich der Beschäftigungslose an besagten Bekannten. Der soll gemeint haben: „Kauf dir, was du willst, aber übertreib’s nicht!“ Und die Rückzahlung? „Er wollte das nicht. Es waren Geschenke, weil er mich so gern und so viel Geld hat.“ Vor jeder Bestellung habe er den Kumpel angerufen und höflich um den IBAN und den Geheim-PIN gefragt. „Irgendwann hat er zu mir gesagt: Schreib dir das doch endlich auf!“