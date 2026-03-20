Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gutgläubiger Freund

„Wusste nicht, dass er geistig eingeschränkt ist“

Burgenland
20.03.2026 16:00
Beim Prozess meinte der Angeklagte, vertreten von Anwalt Gert Untergrabner, er habe nichts ...
Beim Prozess meinte der Angeklagte, vertreten von Anwalt Gert Untergrabner, er habe nichts Unrechtes getan.(Bild: Harald Schume, Krone KREATIV)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Ein damals 17-jähriger Nordburgenländer entlockte einem Bekannten die Daten der Bankomatkarte und ging damit im Internet auf Einkaufstour. Der Angeklagte spricht beim Prozess in Eisenstadt von Freundschaft. „Er wollte das Geld nicht zurück, weil er eh so viel hat.“

0 Kommentare

Am Donnerstag feierte der Nordburgenländer den 18. Geburtstag. „Sie sind jetzt vor dem Gesetz ein junger Erwachsener“, sagt die Richterin. „Ab jetzt sind Sie ganz alleine auf dieser Welt und können sich nicht mehr auf andere ausreden.“ Weil der Bursche das Vergehen des betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs als 17-Jähriger begangen haben soll, wird am Landesgericht ein Jugendstrafverfahren abgehalten.

70 Transaktionen im Internet
Der Angeklagte, der wegen schweren Diebstahls bereits 40 Stunden gemeinnützige Arbeit hatte leisten müssen, soll einem Bekannten (18) die Daten der Bankomatkarte abgeluchst und im Internet 70 Transaktionen getätigt haben – die Kontoauszüge weisen u.a. Bestellungen bei Temu, Apple, McDonald’s, Trafiken oder Mediaprint aus. Letzteres wird a priori ausgeschlossen. „Ich habe noch nie eine Zeitung gelesen.“ Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1300 Euro, die Verantwortung lautet nach kurzem Nachdenken „nicht schuldig“.

„Es waren Geschenke, weil er mich so gern hat“
Weil seine Mutter die Hand auf den Finanzen und er folglich keine Bankomatkarte besessen habe, wandte sich der Beschäftigungslose an besagten Bekannten. Der soll gemeint haben: „Kauf dir, was du willst, aber übertreib’s nicht!“ Und die Rückzahlung? „Er wollte das nicht. Es waren Geschenke, weil er mich so gern und so viel Geld hat.“ Vor jeder Bestellung habe er den Kumpel angerufen und höflich um den IBAN und den Geheim-PIN gefragt. „Irgendwann hat er zu mir gesagt: Schreib dir das doch endlich auf!“

Es entspinnt sich ein Dialog mit der Richterin. „Sie haben ihn ausgenommen, oder?“ – „Wir waren Freunde.“ – „Und Sie wollten sein Geld, oder?“ – „Auch.“ – „Sie wollten nie etwas zurückgeben, oder?“ – „Er wollte das nicht.“ – „Sie hätten ja auch nichts bestellen können, oder?“ – „Daran habe ich nicht gedacht.“ – „Ihnen ist nie aufgefallen, dass ...“ – „Nein, ich habe nicht gewusst, dass er geistig eingeschränkt ist. Ganz sicher nicht.“

Und noch ein spendabler Bekannter
Es wird vertagt. 1000 Euro hat der Angeklagte bereits zurückgezahlt. Und 75 Euro an einen anderen spendablen Bekannten – der ist ebenfalls 18 und hat einen Erwachsenenvertreter. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
20.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
6° / 14°
Symbol wolkig
Güssing
-2° / 13°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
2° / 14°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
5° / 14°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
3° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.345 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
165.451 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.574 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1962 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Gemeinnütziger Wohnbau
Land verkauft Darlehen: „Die Mieten sollen sinken“
Neue Eisenstädter
U-Ausschuss: Causa wirbelt viel Staub auf
Großhöflein umfahren
B59: Stau bis Sommerferien wegen Wasserleitung
Start in Pinkafeld
Feuerwehr bringt mehr Sicherheit ins Klassenzimmer
Golser Volksfest 2026
Aus der „Pannonia“ wird die „Burgenland expo“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf