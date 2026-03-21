„Unsere Wälder dürfen nicht zum Disneypark werden“

Bundesforste pflanzen in Tirol 155.000 Jungbäume

Hier kommen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) ins Spiel. Sie betreuen hierzulande über die Forstbetriebe Oberinntal und Unterinntal rund 250.000 Hektar Naturfläche. Von dieser Fläche entfallen rund 85.000 Hektar auf den Wald. Davon wiederum zählt mehr als die Hälfte als Schutzwald. Er ist als natürlicher Schutz vor Naturgefahren von besonderer Bedeutung. Wie Anne Frank, Sprecherin der ÖBf, vorrechnet, „pflanzen wir heuer auf den Flächen in Tirol rund 155.000 Jungbäume an“. Schwerpunkte der Wiederaufforstung liegen in den Forstrevieren Hinterriß (30.000 Jungbäume), Achensee (17.000) sowie im Brixental und in Landeck (jeweils 15.000).