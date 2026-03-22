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Deutsche Bundesliga

FSV Mainz gegen Frankfurt – ab 15.30 Uhr LIVE

Deutsche Bundesliga
22.03.2026 05:09
Mainz-Verteidiger Phillipp Mwene
Mainz-Verteidiger Phillipp Mwene(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

27. Spieltag der deutschen Bundesliga. Der FSV Mainz empfängt Eintracht Frankfurt, wir berichten ab 15.30 Uhr live – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Wir wünschen ein spannendes Spiel und gute Unterhaltung!

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