Bahngeschichte hautnah: Weltkulturerbe erwandern

Im 19. Jahrhundert entstand hier eine für diese Zeit bemerkenswerte technische Leistung: die Bahnstrecke von Gloggnitz nach Mürzzuschlag. Nach den Plänen des Ingenieurs Carl Ritter von Ghega errichteten mehr als 20.000 Arbeiter 15 Tunnel und 16 Viadukte, um rund 500 Höhenmeter zu überwinden. Entlang des Bahnwanderweges sind einige dieser Bauwerke aus der Nähe zu sehen, während Informationstafeln mit Audiostationen Einblicke in die Geschichte der Semmeringbahn geben.