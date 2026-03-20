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Wanderbare Steiermark

Bahngeschichte hautnah: Weltkulturerbe erwandern

Steiermark
20.03.2026 11:00
Durch 15 Tunnel und 16 Viadukte geht es für die Semmeringbahn – unvorstellbar, was 20.000 ...
Durch 15 Tunnel und 16 Viadukte geht es für die Semmeringbahn – unvorstellbar, was 20.000 Arbeiter hier einst leisteten.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Auf den Spuren von Eisenbahnpionier Carl Ritter von Ghega geht’s mit dem „Krone“-Wanderduo Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti entlang des Semmering-Bahnwanderweges durch die frühlingshafte Passlandschaft.

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Die Passlandschaft des Semmerings wird von bekannten Wandergebieten wie Schneeberg, Rax, Fischbacher Alpen, Wechsel und der Buckligen Welt umgeben. Der Bahnwanderweg führt durch einen Teil dieser Landschaft, der nicht nur geografisch, sondern auch historisch interessant ist.

Im 19. Jahrhundert entstand hier eine für diese Zeit bemerkenswerte technische Leistung: die Bahnstrecke von Gloggnitz nach Mürzzuschlag. Nach den Plänen des Ingenieurs Carl Ritter von Ghega errichteten mehr als 20.000 Arbeiter 15 Tunnel und 16 Viadukte, um rund 500 Höhenmeter zu überwinden. Entlang des Bahnwanderweges sind einige dieser Bauwerke aus der Nähe zu sehen, während Informationstafeln mit Audiostationen Einblicke in die Geschichte der Semmeringbahn geben.

Fazit: Bahngeschichte auf wandernde Weise erleben!

Daten & Fakten

  • Tourendaten: 12,3 km/ 420 Hm/Gehzeit ca. 4 h.
  • Anforderungen: Mix aus Asphaltwegen, Forststraßen und Steigen mit steileren Abschnitten; Beschilderung „Bahnwanderweg“ in Richtung Breitenstein.
  • Ausgangspunkt: Bahnhof Semmering; alternativer Endpunkt: Bahnhof Breitenstein.
  • Einkehrmöglichkeiten: mehrere in Semmering; während der Wanderung Gasthaus Blunzenwirt in Breitenstein, blunzenwirt.at.
  • Tipp: Die Audiotour entlang des Bahnwanderweges erzählt über das Leben von Carl Ritter von Ghega und der Geschichte der Semmeringbahn. Einfach den QR-Code bei den Infotafeln scannen.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Wir starten am Bahnhof Semmering und nehmen den Gehweg bergauf bis zum Beginn des derzeit gesperrten Bahnwanderweges. Die Umleitung führt stetig ansteigend bis zur Abzweigung Villenstraße, auf der wir leicht abwärtsgehen. Den Wegweisern folgend erreichen wir den Skulpturenpark Semmering und den Bahntrassenweg.

Nicht nur für Bahnliebhaber ist diese Wanderung am Semmering ein Highlight – auch schöne ...
Nicht nur für Bahnliebhaber ist diese Wanderung am Semmering ein Highlight – auch schöne Aussichtsplätze warten!(Bild: Weges)

Ein kurzer Abstecher zur Doppelreiterwarte lohnt sich, bevor wir zum bekannten Aussichtspunkt „20-Schilling-Blick“ wandern. Anschließend führt der Weg durch Wälder auf naturnahen Steigen sowie über kurze Asphaltstücke – vorbei am Golfhaus Geiger bis zur Fleischmannbrücke.

Farbenfrohe Frühlingsboten säumen den Weg.
Farbenfrohe Frühlingsboten säumen den Weg.(Bild: Weges)

Weiter geht es auf einem aussichtsreichen Steig und einer Forststraße zum „Ghega-Museum“. Schließlich unterqueren wir das Viadukt „Kalte Rinne“ (derzeit ÖBB-Baustelle) und folgen der Straße nach Breitenstein, wo wir am Talboden rechts abzweigen und bergauf nach Semmering wandern.

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