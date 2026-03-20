Auf der Trams oberhalb von Landeck und Zams

Wir spazieren von der Stadtpfarrkirche hinauf zum Schloss Landeck und orientieren uns ab hier an „Trams“. Es geht nun zunächst kurz auf einem asphaltierten Fahrweg empor, in der ersten Kurve wechseln wir freilich auf einen Steig. Dieser verläuft im lichten Wald dahin (bei Routengabelung die untere Möglichkeit wählen) und mündet später in die Fahrstraße auf die Trams. Darauf spaziert man jetzt durch schöne Wiesen hinauf zum Tramser Hof.