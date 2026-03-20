Auf der Trams oberhalb von Landeck und Zams

Der urtümliche Tramser Weiher ist Protagonist dieser Wanderung im Talkessel von Landeck, die fast nur Einheimische kennen. Die Runde führt auch entlang der gerade vor der Blüte stehenden Allee in Zams.
Wir spazieren von der Stadtpfarrkirche hinauf zum Schloss Landeck und orientieren uns ab hier an „Trams“. Es geht nun zunächst kurz auf einem asphaltierten Fahrweg empor, in der ersten Kurve wechseln wir freilich auf einen Steig. Dieser verläuft im lichten Wald dahin (bei Routengabelung die untere Möglichkeit wählen) und mündet später in die Fahrstraße auf die Trams. Darauf spaziert man jetzt durch schöne Wiesen hinauf zum Tramser Hof.
Beim Hotelparkplatz geht es Richtung „Zams“ und rasch zum „Großen Tramser Weiher“ im Naherholungsgebiet Trams (950 m, kleiner Spielplatz östlich dahinter). Wir wandern – wohl nach einem Zwischenstopp – links am Weiher vorbei und dann auf dem Fahrweg abwärts („Zams“).
Daraufhin öffnet sich der Blick auf Zams, ein bezeichneter Steig linker Hand dorthin wird ignoriert. Stattdessen heißt es, am Fahrweg bis zu den ersten Häusern des Ortes bleiben. Hier auf dem Tramsweg und dann auf der Straße abwärts zum Brunnen bei der alten Bahntrasse mit der Allee.
Die Blutpflaumen sind gerade am Erwachen, blühten am Mittwoch aber noch nicht. Das Blütenfest ist heuer am Ostermontag.
Wir folgen jedenfalls dem Fußweg bzw. der Allee nach Westen – an deren Ende direkt rechts am Lifthäuschen vorbei. Ein asphaltierter Fahrweg leitet jetzt kurz empor und dann hinüber zum Bauhof. Hinter dem Bauhof wandern wir – auf und ab – am Waldrand zurück nach Landeck (die letzten Meter im Ort zur Kirche).
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