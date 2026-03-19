Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bis 30. April melden

VCÖ-Aktion: Steirische Haltestellen am Prüfstand

Steiermark
19.03.2026 18:00
Am Grazer Jakominiplatz wird vor allem die fehlende Beschattung bemängelt.
Am Grazer Jakominiplatz wird vor allem die fehlende Beschattung bemängelt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Öffi-Fahrgäste haben es nicht immer leicht: Sonne und Regen machen das Warten oft unerträglich. Der VCÖ sucht nun die größten Mängel bei Haltestationen in der Steiermark. Die Aktion läuft noch bis 30. April, 485 Haltestellen wurden bereits jetzt gemeldet.

0 Kommentare

An vielen steirischen Haltestellen des öffentlichen Verkehrs steht man sich sprichwörtlich die Beine in den Bauch. Aber nicht nur Sitzgelegenheiten, auch Witterungsschutz und Beschattung sucht man oft vergebens. Hinzu kommen fehlende Radabstellmöglichkeiten und Beleuchtung. Kurz gesagt: Bus- und Bimhaltestellen sind ausbaufähig.

Diesem Problem hat sich der VCÖ nun angenommen und die Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ ins Leben gerufen. Online können noch bis 30. April Mängel bei diversen Haltestellen in der ganzen Steiermark eingetragen werden. Diese werden anschließend gebündelt und an die zuständigen Stellen – in der Regel die jeweiligen Gemeinden und Städte – weitergeleitet. So soll es zu konkreten Verbesserungen bei betroffenen Stationen kommen.

Zitat Icon

Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Verkehrsprobleme zu verringern. Umso wichtiger ist es, dass Haltestellen nicht vernachlässigt werden.

Klara Maria Schenk, VCÖ-Expertin

Sicherheit als Schwerpunkt
Seit dem Beginn der Aktion wurden bereits 485 mangelhafte Haltestellen in rund 120 steirischen Gemeinden markiert: „Die zahlreichen Meldungen zeigen, wie wichtig sichere und gute Haltestellen für die Fahrgäste sind“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Bei rund 49 Prozent der gemeldeten Stationen wird eine Beschattung vermisst, gefolgt von fehlenden Radabstellplätzen (39 Prozent) und Sitzmöglichkeiten (37 Prozent).

Spezielle Folien sorgen seit dem Vorjahr bei einigen Haltestellen in der Landeshauptstadt für ...
Spezielle Folien sorgen seit dem Vorjahr bei einigen Haltestellen in der Landeshauptstadt für Schatten.(Bild: Michaela Holzinger)

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die Sicherheit der Haltestellen gelegt: „Mit Bussen sind viele Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, betont Schenk. Im Mittelpunkt stehen hier Schutzwege, Gehsteige und Geschwindigkeitsbeschränkungen.

Probleme bei Haltestellen auf map.vcoe.at eintragen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
19.03.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
170.097 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
158.940 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
133.137 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2433 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1780 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1718 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal. Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der großen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf