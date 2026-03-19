VCÖ-Aktion: Steirische Haltestellen am Prüfstand

Diesem Problem hat sich der VCÖ nun angenommen und die Initiative „Haltestellen im Fahrgast-Check“ ins Leben gerufen. Online können noch bis 30. April Mängel bei diversen Haltestellen in der ganzen Steiermark eingetragen werden. Diese werden anschließend gebündelt und an die zuständigen Stellen – in der Regel die jeweiligen Gemeinden und Städte – weitergeleitet. So soll es zu konkreten Verbesserungen bei betroffenen Stationen kommen.