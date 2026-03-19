Wiener Sportclub muss Stadioneröffnung verschieben

Eröffnung kurzfristig verschoben

Der Komplex an der Alszeile ist mehr als 120 Jahre alt. Er gilt als der älteste durchgehend bespielte Fußballplatz des Landes – und galt lange Zeit auch als einer der desolatesten. Auch die Eröffnung geht nicht ganz ohne Verzögerung über die Bühne. Ursprünglich hätte der Auftakt bereits am 3. April mit einem Heimspiel gegen Krems erfolgen sollen. Nötig war laut Aussendung aber noch eine weitere Schonfrist für den Rasen.