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Am 17. April

Wiener Sportclub muss Stadioneröffnung verschieben

Fußball Dritte Liga
19.03.2026 14:56
Der Rasen sei der Grund für die Verschiebung der Eröffnung.
Der Rasen sei der Grund für die Verschiebung der Eröffnung.(Bild: David Bohmann)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das neue Stadion des Wiener Sport-Clubs (WSC) wird am 17. April eröffnet. Zum Auftakt tritt der in der Regionalliga Ost spielende Traditionsverein gegen den SV Horn an. Das teilten das Wiener Sportamt bzw. die Wien-Holding am Donnerstag mit. Die geschichtsträchtige Anlage wurde umfassend renoviert und modernisiert. Sie bleibt Heimstätte für den Sport-Club, soll aber auch generell als Austragungsort für Breiten- und Spitzensport fungieren.

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Die Runderneuerung des Stadions war von Verzögerungen geprägt. Bereits 2018 waren Pläne zu einer Revitalisierung der Sportstätte im Bezirksteil Dornbach präsentiert worden. Später wurden sie überarbeitet und ausgeweitet. Dabei wurde fixiert, dass die Haupt-und Friedhofstribüne neu gebaut werden, wobei letztere nun auch über ein Dach verfügt. Die Südtribüne wurde saniert.

Platz für bis zu 5.600 Personen
Das Stadion bietet Platz für rund 5.600 Zuschauerinnen und Zuschauer bei nationalen Spielen und etwa 4.600 bei internationalen Begegnungen. Die Anlage verfügt über den Standard UEFA-Kategorie 2. Neben den Spielen des Wiener Sport-Clubs steht sie künftig auch für internationalen Frauenfußball, Nachwuchsbewerbe sowie American Football und Rugby zur Verfügung.

  Der Wiener Sport-Club bleibt Pächter der Anlage und ist für den operativen Betrieb verantwortlich. Dazu zählen laut Sportamt insbesondere die Instandhaltung, die Organisation des Trainings- und Spielbetriebs, die Abwicklung der Spieltage, die Gastronomie und die Vermarktung. Die Wien Holding Sport GmbH ist unter anderem für die Vergabe an externe Nutzer zuständig.

Eröffnung kurzfristig verschoben
Der Komplex an der Alszeile ist mehr als 120 Jahre alt. Er gilt als der älteste durchgehend bespielte Fußballplatz des Landes – und galt lange Zeit auch als einer der desolatesten. Auch die Eröffnung geht nicht ganz ohne Verzögerung über die Bühne. Ursprünglich hätte der Auftakt bereits am 3. April mit einem Heimspiel gegen Krems erfolgen sollen. Nötig war laut Aussendung aber noch eine weitere Schonfrist für den Rasen.

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