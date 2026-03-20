„Da habe ich definitiv noch eine Rechnung offen“

Mit dem Start der Wiener Meisterschaften am morgigen Samstag beginnt für Trampolin-Profi Benny Wizani seine erste Saison nach seinem Kreuzbandriss vor den Sommerspielen in Paris 2024. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät der 24-Jährige, warum er mit der Meisterschaft noch eine offene Rechnung hat und was ihm seine Verletzung beigebracht hat.
„Meine Freundin kommt zuschauen, jetzt muss ich mich anstrengen“, schmunzelt Trampolin-Profi Benny Wizani, der erstmals nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück in Wettkampfmodus ist. Sein Comeback gab der 24-Jährige bereits vergangenen November bei der Weltmeisterschaft in Spanien, damals aber noch „ohne Druck“.
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