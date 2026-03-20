„Da habe ich definitiv noch eine Rechnung offen“

Mit dem Start der Wiener Meisterschaften am morgigen Samstag beginnt für Trampolin-Profi Benny Wizani seine erste Saison nach seinem Kreuzbandriss vor den Sommerspielen in Paris 2024. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät der 24-Jährige, warum er mit der Meisterschaft noch eine offene Rechnung hat und was ihm seine Verletzung beigebracht hat.