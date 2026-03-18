Senior hinter Bankfiliale mit Küchenmesser bedroht

Ein Pensionist (68) soll vergangenen Freitag in Stumm im Tiroler Zillertal Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Der Mann erstattete erst am Dienstag Anzeige und gab an, dass er auf einem Parkplatz hinter einer Bankfiliale von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sei.
Der 68-Jährige habe sich auf einem Schotterparkplatz hinter der Raiffeisenbank in Stumm gerade ins Auto gesetzt, als der unbekannte Täter plötzlich die Beifahrertür geöffnet und ihm das Messer vorgehalten habe. Der Senior händigte daraufhin einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag aus.
Ermittler hoffen auf Hinweise
Anschließend sei der Tatverdächtige geflüchtet, berichtete die Polizei. Der Gesuchte soll in etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er hat laut der Beschreibung dunkle, kurze Haare und war unrasiert, hieß es. Weitere Angaben zur Bekleidung liegen nicht vor.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ried im Zillertal unter der Telefonnummer: 059 133/7253.
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