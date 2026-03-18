Club pulls the emergency brake
It’s over! Rangnick’s assistant loses his job
It’s all over—after just 261 days on the job, Onur Cinel, Ralf Rangnick’s assistant with the Austrian national team, has lost his “side job” at Cercle Brugge in Belgium!
The German—who previously worked at FC Liefering and Red Bull Salzburg—was undone by the fact that he managed an average of just 1.00 points per game in 31 competitive matches with his club, leaving them, unsurprisingly, in second-to-last place in the Belgian Jupiler Pro League table…
Cercle Brugge, which in recent years has repeatedly relied on coaches with ties to Austria—such as Dominik Thalhammer, Miron Muslic, and Ferdinand Feldhofer—has so far recorded 6 wins, 10 draws, and 13 losses in the league this season.
Last chance missed
Over the weekend, Cinel’s team missed their last chance to escape the relegation playoff with a 1-3 home loss to La Louvière, who had been lower in the standings until then...
For the time being, former assistant coaches Jimmy De Wulf and Aurélien Collin will take over Cinel’s duties at Cercle – in the ÖFB squad, the German remains at Rangnick’s side...
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