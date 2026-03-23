Apple AirPods Pro 1 von refurbed zu gewinnen  

Als Ostergeschenk für die Liebsten – oder sich selbst: refurbed & die „Krone“ verlosen ein Exemplar der Apple Airpods Pro 1, die durch die Geräuschunterdrückung, den passgenaueren Sitz im Ohr und den verbesserten Klang ein noch intensiveres Hörerlebnis versprechen.
Mit dem Frühling steigen die Anzahl der Sonnenstunden, die Temperatur und unsere Laune! Der Winter, der diesmal besonders grau war, liegt nun endlich hinter uns. Was uns neben dem schöneren Wetter aus dem Wintertief holt, ist gute Musik! Für ein intensives Hörerlebnis sorgen dabei die refurbished Apple AirPods Pro 1, die es von refurbed, dem führenden Online-Marktplatz für professionell erneuerte Geräte, zu gewinnen gibt.
Die AirPods Pro bieten nämlich aktive Geräuschunterdrückung, passgenaueren Sitz dank der Silikontips und verbesserten Klang – für ein intensiveres Hörerlebnis im Vergleich zu den normalen AirPods. Außengeräusche wie Gespräche anderer Personen oder der vorbeifahrende Verkehr werden unterdrückt. Du musst daher die AirPods nicht lauter stellen als dir angenehm ist, sondern kannst auch bei regulärer Lautstärke ganz in deine Lieblingsmusik eintauchen. Und wenn du doch mehr deiner Umgebung wahrnehmen willst, kannst du mit einem einzigen Knopfdruck in den Transparenzmodus wechseln, der die Noise-Canceling-Funktion der AirPods ohne Herausnehmen aus dem Ohr beendet. Mit einem doppelten Tippen aktivierst du Siri und kannst damit die Lautstärke regulieren, den Song ändern, jemanden anrufen oder sie nach dem Weg fragen.
Alles refurbished macht der Frühling
Zwei Drittel der von refurbed zum Kauf ihrer Elektronik Befragten gaben an, dass sie die Geräte für ihre Freizeit bei refurbed kaufen würden. Sie tun damit der Umwelt Gutes als auch ihrem Konto: Die Produkte bei refurbed sind ja nachhaltiger und günstiger als bei Neukauf. Die Qualität ist aber genauso hoch: Die Produkte von refurbed sind durch Profis vollständig erneuert sowie gereinigt. Mit den 30 Tagen kostenloser Rückgabe und mindestens 12 Monaten Garantie ist der Kauf abgesichert.
Mitmachen und gewinnen
Refurbished und die „Krone“ verlosen passend zu Ostern ein Exemplar der Apple Airpods Pro 1. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus bis zum Teilnahmeschluss am 27. März, 09:00 Uhr und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Digital Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.