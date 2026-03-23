Apple AirPods Pro 1 von refurbed zu gewinnen  

Die AirPods Pro bieten nämlich aktive Geräuschunterdrückung, passgenaueren Sitz dank der Silikontips und verbesserten Klang – für ein intensiveres Hörerlebnis im Vergleich zu den normalen AirPods. Außengeräusche wie Gespräche anderer Personen oder der vorbeifahrende Verkehr werden unterdrückt. Du musst daher die AirPods nicht lauter stellen als dir angenehm ist, sondern kannst auch bei regulärer Lautstärke ganz in deine Lieblingsmusik eintauchen. Und wenn du doch mehr deiner Umgebung wahrnehmen willst, kannst du mit einem einzigen Knopfdruck in den Transparenzmodus wechseln, der die Noise-Canceling-Funktion der AirPods ohne Herausnehmen aus dem Ohr beendet. Mit einem doppelten Tippen aktivierst du Siri und kannst damit die Lautstärke regulieren, den Song ändern, jemanden anrufen oder sie nach dem Weg fragen.