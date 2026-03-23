„Wir Frauen opfern unsere Körper genauso auf!“

„Wenn man sich in Zeitungen zum Beispiel die Berichterstatung ansieht, dann ist der erste große Teil immer über die Herren. Und dann am Ende stehen ein, zwei Sätze über uns“, sieht Volleyballerin Nicole Holzinger eine klare Bevorzugung der Männer gegenüber den Frauen. Die 20-Jährige spielt seit heuer bei Eisenerz/Trofaiach ihre insgesamt vierte Saison in der Bundesliga. Das Thema Sichtbarkeit weiblicher Sportlerinnen in den Medien ist ihr ein Anliegen. Denn diese ist deutlich geringer als jene ihrer männlichen Kollegen.