„Wir können um die Meisterschaft kämpfen!“

Oberösterreichs DTM-Star Thomas Preining peilt nach seinem Triumph bei den 12 Stunden von Sebring die nächste Herausforderung mit seinem Porsche 911 an: Mitte April folgen für mden Linzer die letzten Tests vor dem DTM-Saisonstart auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg am 24. April.
Für den Steirer Langstrecken-Spezialisten Klaus Bachler war es schon der dritte Sieg auf dem traditionsreichen Sebring International Raceway in Florida – für Ex-DTM-Champion Thomas Preining der erste. Der Linzer war auch der entscheidende Faktor im Dreierteam mit Bachler und Ricardo Feller, als er zwei Stunden vor der Zielflagge den Schwestern-Porsche ausbremste und die Führung souverän verteidigte.
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