„Wir können um die Meisterschaft kämpfen!“

Für den Steirer Langstrecken-Spezialisten Klaus Bachler war es schon der dritte Sieg auf dem traditionsreichen Sebring International Raceway in Florida – für Ex-DTM-Champion Thomas Preining der erste. Der Linzer war auch der entscheidende Faktor im Dreierteam mit Bachler und Ricardo Feller, als er zwei Stunden vor der Zielflagge den Schwestern-Porsche ausbremste und die Führung souverän verteidigte.