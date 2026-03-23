Exklusives Package für die Radsaison gewinnen

Der Frühling bringt frische Energie, längere Tage und die perfekte Gelegenheit wieder aufs Rad zu steigen – und zu Ostern wartet vielleicht schon das passende Equipment im Nest! Gemeinsam mit Österreich radelt, der beliebten Mitmach-Aktion, verlost „Krone“ ein hochwertiges Package für alle Radbegeisterten, mit einem ganz besonderen Highlight: dem exklusiven Österreich radelt Fahrradhelm.
Entstanden ist das Design des Helms im Rahmen eines Wettbewerbs der größten Rad-Community Österreichs – Österreich radelt. Inspiriert von den Höhenlinien von Zell am See, wurde der Helm von der 22-jährigen Designstudentin Seline Gigerl aus Graz entworfen. Produziert in einer streng limitierten Auflage von nur 850 Stück, ist das Modell nicht im Handel erhältlich und wird ausschließlich im Rahmen von Österreich radelt verlost. Der Helm vereint Sicherheit, Design und Exklusivität in einem besonderen Sammlerstück für Radbegeisterte. Perfekt für alle, die mit Schwung und Stil in den Frühling starten und ihre geradelten Kilometer motiviert sammeln möchten.
Weitere Tolle Preise warten
Mit dem Start der neuen Saison bei Österreich radelt am 20. März ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um aufs Rad zu steigen. Einfach Kilometer sammeln, persönliche Ziele setzen, Challenges meistern und Teil der größten Rad-Community des Landes werden. Neu in dieser Saison: Die App lässt sich mit gängigen Tracking-Apps und Sportuhren verbinden. Radkilometer werden dadurch automatisch übertragen – und landen ohne zusätzlichen Aufwand im Kilometerkonto. Zusätzlich haben Sie im Laufe der Aktion Österreich radelt 2026 viele weitere Gewinnchancen auf E-Bikes, Fahrräder, Hotel- und Wellnessgutscheine sowie Zubehör wie den limitierten Österreich radelt-Helm. Melden Sie sich also gerne unter www.radel.at an, steigen Sie aufs Rad und machen Sie mit!
Kilometer sammeln und tolle Preise gewinnen
Die „Krone“ verlost nun unter allen Teilnehmern ein exklusives „Österreich radelt“ Package bestehend aus dem neuen „Österreich radelt“ Helm, einen Schlüsselanhänger, Handschuhe fürs Radfahren, Socken und einer Tasse. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 30. März, 09:00 Uhr.