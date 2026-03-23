Exklusives Package für die Radsaison gewinnen

Weitere Tolle Preise warten

Mit dem Start der neuen Saison bei Österreich radelt am 20. März ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um aufs Rad zu steigen. Einfach Kilometer sammeln, persönliche Ziele setzen, Challenges meistern und Teil der größten Rad-Community des Landes werden. Neu in dieser Saison: Die App lässt sich mit gängigen Tracking-Apps und Sportuhren verbinden. Radkilometer werden dadurch automatisch übertragen – und landen ohne zusätzlichen Aufwand im Kilometerkonto. Zusätzlich haben Sie im Laufe der Aktion Österreich radelt 2026 viele weitere Gewinnchancen auf E-Bikes, Fahrräder, Hotel- und Wellnessgutscheine sowie Zubehör wie den limitierten Österreich radelt-Helm. Melden Sie sich also gerne unter www.radel.at an, steigen Sie aufs Rad und machen Sie mit!