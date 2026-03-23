Schönbrunn und seine verborgenen Welten

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost nun eines von 5 Packages bestehend aus je 2 Eintrittskarten für Erwachsene in den Tiergarten Schönbrunn sowie ein Exemplar des Bands “111 Geschichten aus dem Tiergarten Schönbrunn, die man kennen muss" erschienen im Emons Verlag. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.