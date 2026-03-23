Schönbrunn und seine verborgenen Welten

Im Tiergarten Schönbrunn treffen barockes Ambiente und moderne Zoologie aufeinander. Ein neuer Band öffnet die Türen in Arbeitsbereiche, die Besucherinnen und Besucher sonst nie zu Gesicht bekommen – vom Management bis zur Forschung. Wer diese verborgene Welt kennenlernen möchte, kann jetzt mit etwas Glück ein besonderes Package gewinnen.
Für „111 Geschichten aus dem Tiergarten Schönbrunn, die man kennen muss“ hat Autorin Mag. Christina Gschwendtner den Alltag des großen Teams aus nächster Nähe beobachtet. Sie hat mit Leitung, Tierpflegerinnen und Tierpflegern sowie Zoopädagogik und Forschung gesprochen und daraus kurze Reportagen gemacht, die das Miteinander von Mensch und Tier lebendig nachzeichnen – von außergewöhnlichen Tier-Wohngemeinschaften bis zu Nachzucht-Erfolgen.
Artenschutz als Auftrag
Der zoologische Garten ist als wissenschaftlich geführte Einrichtung mit Weltkulturerbe-Status Teil eines internationalen Netzwerks. Direktor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck betont, wie eng hier Zuchtprogramme, Forschung und weltweite Kooperationen ineinandergreifen, um bedrohte Arten zu sichern. Das Buch zeigt anhand konkreter Beispiele, wie viel Planung, Know-how und Verantwortung hinter dem Begriff Artenschutz stehen.
Momente, die in Erinnerung bleiben
Zoofotograf Daniel Zupanc ergänzt die Texte mit großformatigen Aufnahmen. Seltene Große Pandas, Batagur-Flussschildkröten oder Winkerfrösche werden so zu Protagonisten eigener Geschichten. Zusammen entsteht ein Porträt des traditionsreichen Hauses als Ort großer und kleiner Abenteuer – und als Institution, die seit über 270 Jahren Tierwohl, Wissenschaft und gesellschaftliches Engagement verbindet.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun eines von 5 Packages bestehend aus je 2 Eintrittskarten für Erwachsene in den Tiergarten Schönbrunn sowie ein Exemplar des Bands “111 Geschichten aus dem Tiergarten Schönbrunn, die man kennen muss" erschienen im Emons Verlag. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. März, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Tierecke-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.