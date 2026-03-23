Ajax-Fans blockieren Autobahn für Pyroshow vor Hit

Andere Länder, andere Sitten: Anderswo mögen Teams auf Autobahnraststätten zu „motivierenden Aussprachen“ gebeten werden, in den Niederlanden sind die Fans von Ajax am Wochenende gleich einen Schritt weitergegangen! Im Vorfeld des großen Klassikers gegen Feyenoord blockierten die Anhänger der Amsterdamer so mir nichts, dir nichts den Bus ihrer Mannschaft – und damit auch gleich die ganze Autobahn A4 in Richtung Rotterdam. Dutzende Ajax-Fans zündeten Pyrotechnik, schwenkten Fahnen und sangen Parolen, offenbar um ihr Team anzufeuern. Passiert ist gottseidank nichts, die Polizei betonte als Reaktion auf den Vorfall, dass es sich um eine lebensgefährliche Aktion gehandelt habe. Übrigens: Das Duell von Feyenoord und Ajax endete letztlich 1:1 ...
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