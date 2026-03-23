Aus bei Red Bull? Jürgen Klopp legt sich fest!

Dass er grundsätzlich aber noch einmal aktiv an die Seitenlinie zurückkehren könnte, ließ er offen. „Ich bin für das Leben in meinem Alter schon durchaus fortgeschritten, aber als Trainer auch nicht völlig und ganz am Ende. Ich habe das Rentenalter noch nicht erreicht“, sagte Klopp. „Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts.“