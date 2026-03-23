Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klare Ansage

Aus bei Red Bull? Jürgen Klopp legt sich fest!

Fußball International
23.03.2026 17:32
Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: Krone KREATIV/Jörg Mitter/Red Bull Content Pool, stock.adobe.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jürgen Klopp räumt mit Spekulationen über ein vorzeitiges Ende als Fußball-Chef von Red Bull und eine schnelle Rückkehr als Trainer auf!

0 Kommentare

Berichte, wonach der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Trainer Red Bull schon im Sommer verlassen könnte, dementierte Klopp bei der Vorstellung als Telekom-Experte für die Weltmeisterschaft. Er betonte, dass Leute, die das behaupten, keine Ahnung von Fußball hätten. „Ich gedenke nicht, in den Sack zu hauen“, stellte der 58-Jährige klar.

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)

Klopp ist beim Unternehmen aus Fuschl mit mehreren Vereinen weltweit – darunter Salzburg und RB Leipzig – seit Jänner 2025 Head of Global Soccer. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. Er verwies am Montag auf Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der zu den Gerüchten mitgeteilt hatte: „Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp.“

Lesen Sie auch:
Jürgen Klopp ist aktuell Fußball-Boss bei Red Bull.
Ex-Trainer gesichtet
Was hat Jürgen Klopp in Klagenfurt gemacht?
24.02.2026
Mintzlaff dementiert
Klopp-Hammer „komplett aus der Luft gegriffen!“
26.02.2026

Bundestrainer-Job kein Thema
Auch ein Engagement als deutscher Bundestrainer sei derzeit kein Thema für ihn, so Klopp. „Im Moment denke ich da natürlich gar nicht drüber nach, es gibt zum Glück auch keinen Grund dafür.“ Klopp war in Ismaning bei München nach einem Szenario gefragt worden, wonach Julian Nagelsmann bei einer enttäuschenden WM im Sommer die Auswahl verlassen könnte.

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: GEPA)

Dass er grundsätzlich aber noch einmal aktiv an die Seitenlinie zurückkehren könnte, ließ er offen. „Ich bin für das Leben in meinem Alter schon durchaus fortgeschritten, aber als Trainer auch nicht völlig und ganz am Ende. Ich habe das Rentenalter noch nicht erreicht“, sagte Klopp. „Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
23.03.2026 17:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Red Bull Salzburg
Fluch oder Segen? Beichler hat eine klare Meinung
Krone Plus Logo
Ex-Schiri Günter Benkö
Drohbriefe! „Ich habe monatelang in Angst gelebt“
Statt Deschamps
Zidane soll nach der WM Frankreich-Coach werden
Klare Ansage
Aus bei Red Bull? Jürgen Klopp legt sich fest!
Team-Bus im Visier
Ajax-Fans blockieren Autobahn für Pyroshow vor Hit
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine