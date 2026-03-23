Pflegebedürftiger von Bande schamlos ausgebeutet

Und bitte noch ein Auto für den Buben

Mithilfe eines „Chauffeurs“, der sich ebenfalls vor Gericht verantworten muss, karrte man den Pensionisten zu Bankinstituten nach Wien und Salzburg. Dort unterzeichnete er, ohne es zu wissen, wie er bei der Polizei aussagte, Kreditverträge. In Summe wechselten mindestens 50.000 Euro die Besitzer. Zudem soll er dazu genötigt worden sein, dem Sohn der 53-Jährigen ein Auto im Wert von 17.500 Euro zu finanzieren.