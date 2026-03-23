„Raub“ im Zillertal nun in einem anderen Licht

Dubioser Messerverkäufer als Verdächtiger

Einige Tage nach dem Vorfall und nach Ermittlungen teilte die Polizei nun am Montag mit: Es habe sich wohl nicht um einen Raub, sondern um eine Nötigung durch einen aggressiven Messerverkäufer gehandelt. Der bedrängte Senior könne das Vorhalten eines Messers bzw. Messersets verständlicherweise falsch aufgefasst haben. Der dubiose Verkäufer konnte noch nicht ausgeforscht werden.