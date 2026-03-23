„Raub“ im Zillertal nun in einem anderen Licht

Hinter einer Bankfiliale in Stumm in Tirol wurde vor wenigen Tagen ein einheimischer Pensionist (68) von einem Unbekannten überfallen – so lautete – wie berichtet – die Anzeige. Die Polizei nahm Ermittlungen auf und bestätigte nun einen Vorfall, der aber juristisch kein Raub gewesen sein dürfte.
Der 68-Jährige gab an, er habe sich auf einem Schotterparkplatz hinter der Raiffeisenbank in Stumm gerade ins Auto gesetzt, als der unbekannte Täter plötzlich die Beifahrertür geöffnet und ihm das Messer vorgehalten habe. Der Senior händigte daraufhin einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag aus.
Opfer konnte Verdächtigen beschreiben
Auch eine Beschreibung konnte das Opfer abgeben: Der Gesuchte soll etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er hat laut der Beschreibung dunkle, kurze Haare und war unrasiert, hieß es.
Dubioser Messerverkäufer als Verdächtiger
Einige Tage nach dem Vorfall und nach Ermittlungen teilte die Polizei nun am Montag mit: Es habe sich wohl nicht um einen Raub, sondern um eine Nötigung durch einen aggressiven Messerverkäufer gehandelt. Der bedrängte Senior könne das Vorhalten eines Messers bzw. Messersets verständlicherweise falsch aufgefasst haben. Der dubiose Verkäufer konnte noch nicht ausgeforscht werden.
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