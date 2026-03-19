Wie der Panther ins steirische Landeswappen kam

Panther verlor drei von vier Flammen

Im 16. Jahrhundert bekommt der Panther seine Flammen, die heute noch aus seinem Rachen züngeln. „Er steht als Zeichen für das unüberwindliche, christliche Land“, erklärt Obersteiner. Damals kamen sie allerdings aus allen Körperöffnungen. Im Wappen der Stadt Graz, das fast identisch aussieht, kann man das heute noch sehen – der steirische Panther verlor in den 1920er-Jahren aber die Flammen aus seinem Ohr, seinem Penis und seinem Po. Seit 1936 Jahren sieht das Wappen genauso aus wie heute.