Kranker Stadtfuchs bald wieder fit für Streifzüge

Tierfreunde bemerkten das Leiden eines Wildtieres in Wien. Jetzt erholt sich „Fox“ bei guter Pflege im Tierschutzhaus im niederösterreichischen Vösendorf.
Eine tierische Rettungsaktion am Rande der Großstadt steuert auf ein Happy End zu. Ein Fuchs war zum Jahresbeginn regelmäßig in einer privaten Grünoase in Wien aufgetaucht und hatte es sich dort auf Gartenmöbeln bequem gemacht.
Den Besitzern fiel im Laufe der Zeit auf, dass der vierbeinige Stammgast, den sie liebevoll „Fox“ getauft hatten, immer dünner wurde und zunehmend sein Fell verlor. Die Tierfreunde alarmierten schließlich das Tierschutzhaus im nahen Vösendorf, Bezirk Mödling.
An Räude erkankt
„Fox“ wurde eingefangen und in Pflege genommen. Diagnose der tierärztlichen Untersuchung: Der Stadtfuchs war an Räude erkrankt. „Dieser Milbenbefall schwächt die Tiere stark und führt zu massivem Fellverlust“, erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Mit der richtigen Behandlung und guter Pflege erholt sich „Fox“ aber jetzt Schritt für Schritt. „Sobald der Stadtfuchs vollständig genesen ist, wird er wieder in sein vertrautes Revier gebracht“, sagt Scheidl.
Richtiges Verhalten
Füchse gelten als sogenannte Kulturfolger – das heißt, sie kommen auch häufig in Städten und in der Nähe von Menschen vor. „Grundsätzlich jedoch gilt, dass man Abstand halten und Wildtiere keinesfalls füttern soll“, betont Tierheimleiter Scheidl. Denn nur so bleibe ihre natürliche Scheu erhalten und Konflikte mit Menschen werden vermieden.
Wer aber ein verletztes oder krank wirkendes Wildtier entdeckt, kann sich rund um die Uhr an den Tiernotruf von Tierschutz Austria wenden: Tel. 01/699 24 80.
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