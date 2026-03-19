Kranker Stadtfuchs bald wieder fit für Streifzüge

An Räude erkankt

„Fox“ wurde eingefangen und in Pflege genommen. Diagnose der tierärztlichen Untersuchung: Der Stadtfuchs war an Räude erkrankt. „Dieser Milbenbefall schwächt die Tiere stark und führt zu massivem Fellverlust“, erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Mit der richtigen Behandlung und guter Pflege erholt sich „Fox“ aber jetzt Schritt für Schritt. „Sobald der Stadtfuchs vollständig genesen ist, wird er wieder in sein vertrautes Revier gebracht“, sagt Scheidl.