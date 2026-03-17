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Real advances with ease

Down a man for a long time: No City miracle

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17.03.2026 10:28
The red card for City was the beginning of the end.
The red card for City was the beginning of the end.(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Champions League Round of 16 second leg: Manchester City lost 1-2 to Real Madrid on Tuesday; the “Royals” advance to the quarterfinals thanks to a 5-1 aggregate score.

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