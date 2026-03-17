Mit 19,5 Millionen Gehalt nur auf Platz 90!

Die Stimmen kamen schnell – und sie waren in den Expertenrunden und Online-Foren ziemlich laut. Zu oft verletzt, nicht widerstandsfähig, kein Körper für die Milliardenliga – die Ungeduld war während der 25-Spiele-Pause von Jakob Pöltl groß. Dabei reicht zum Thema Verletzungsanfälligkeit ein Blick in den NBA-Draft 2016 – nur vier der 60 gewählten Spieler aus dem Pöltl-Jahrgang absolvierten mehr Grunddurchgangs-Partien als die 627 des Österreichers, mit Bostons Jaylen Brown und Buddy Hield (Atlanta ist seine sechste Station) wurden nur zwei davon früher gepickt als der Center.