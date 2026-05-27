Titelverteidiger Oklahoma stößt Tür zum Finale auf

Nach ausgeglichenem Beginn erzielte OKC allein im zweiten Viertel 40 Punkte und stellte die Weichen auf Sieg. Beide Mannschaften verwandelten in diesem Viertel zusammen insgesamt 29 Freiwürfe, was den höchsten Wert aller NBA-Spiele seit fast sechs Jahren bedeutete. Anders als San Antonios Supertalent Victor Wembanyama, der diesmal unter seinen Möglichkeiten blieb, brachte es Gilgeous-Alexander trotz schwacher Wurfquote auf 32 Punkte. Der Sieger des Duells trifft im Finale auf die New York Knicks, die sich im Osten gegen die Cleveland Cavaliers mit 4:0 behauptet hatten.