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Titelverteidiger Oklahoma stößt Tür zum Finale auf

US-Sport
27.05.2026 09:35
Nur noch ein Sieg trennt Titelverteidiger Oklahoma City vom Finale!
Nur noch ein Sieg trennt Titelverteidiger Oklahoma City vom Finale!(Bild: EPA/MANUELA SOLDI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Oklahoma City Thunder stehen im Play-off der Basketballliga NBA nach dem Titelgewinn im vergangenen Jahr vor dem erneuten Einzug in die Finalserie. 

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Das Team um Topstar Shai Gilgeous-Alexander gewann am Dienstag Spiel fünf gegen die San Antonio Spurs daheim 127:114 und ging dadurch in der Conference-Finalserie im Westen mit 3:2 in Führung. Die Spurs haben in der Nacht auf Freitag (MESZ) die Chance, mit einem Heimsieg ein Entscheidungsspiel in Oklahoma City zu erzwingen.

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Nach ausgeglichenem Beginn erzielte OKC allein im zweiten Viertel 40 Punkte und stellte die Weichen auf Sieg. Beide Mannschaften verwandelten in diesem Viertel zusammen insgesamt 29 Freiwürfe, was den höchsten Wert aller NBA-Spiele seit fast sechs Jahren bedeutete. Anders als San Antonios Supertalent Victor Wembanyama, der diesmal unter seinen Möglichkeiten blieb, brachte es Gilgeous-Alexander trotz schwacher Wurfquote auf 32 Punkte. Der Sieger des Duells trifft im Finale auf die New York Knicks, die sich im Osten gegen die Cleveland Cavaliers mit 4:0 behauptet hatten.

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